بلماضي.. علينا تفادي الوقوع في هذا الخطأ

شدّد الناخب الوطني جمال بلماضي، على ضرورة تجاوز إقصاء الخضر من “الكان” سريعا، والنهوض مجددا بقوة، لتجسيد الأهداف المستقبلية.

وصرح بلماضي: “هزيمتنا في مبارتين، يجب أن لا تكسّر من عزيمتنا، علينا أن نرفع رأسنا والنهوض مجددا لتحقيق أهدافنا المستقبلية”.

كما أضاف الناخب الوطني: “من الخطأ أن نتوقف عند هذا الإخفاق، علينا تجاوز ذلك، وعدم كسر ما تم بناؤه في سنوات”.

وتابع جمال بلماضي: “تنتظرنا تحديات جد هامة في القريب العاجل، ويجب أن نكون على أتم الاستعداد من أجل ذلك”.