بلماضي.. عمورة تم تضخيمه أكثر من اللازم
بقلم كريم تيغرمت
رد الناخب الوطني جمال بلماضي، على الانتقادات التي طالته بسبب عدم إشراكه لمحمد أمين عمورة، خلال “كان” الكاميرون.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “الصحافة ضخمت كثيرا عمورة، مع كل الاحترام الذي أكنه لهذا الأخير”.
كما أضاف: “لا زال هناك عمل كبير ينتظره، ولا يمكن مقارنة عمورة، بهالر، الذي يعتبر أفضل هداف في التشامبينزليغ”.
وأردف الناخب الوطني: “لا يمكن ربط هزيمتنا في “الكان”، بعدم إشراك أحد اللاعبين الذين لم يلعب أبدا مع المنتخب”.
وتابع جمال بلماضي: “يجب منح الوقت لعمورة ليكبر بهدوء، فلا مجال للمقارنة بين كأس العرب، ومنافسة من كأس أمم إفريقيا”.
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