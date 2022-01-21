بلماضي.. عمورة تم تضخيمه أكثر من اللازم

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، على الانتقادات التي طالته بسبب عدم إشراكه لمحمد أمين عمورة، خلال “كان” الكاميرون.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “الصحافة ضخمت كثيرا عمورة، مع كل الاحترام الذي أكنه لهذا الأخير”.

كما أضاف: “لا زال هناك عمل كبير ينتظره، ولا يمكن مقارنة عمورة، بهالر، الذي يعتبر أفضل هداف في التشامبينزليغ”.

وأردف الناخب الوطني: “لا يمكن ربط هزيمتنا في “الكان”، بعدم إشراك أحد اللاعبين الذين لم يلعب أبدا مع المنتخب”.

وتابع جمال بلماضي: “يجب منح الوقت لعمورة ليكبر بهدوء، فلا مجال للمقارنة بين كأس العرب، ومنافسة من كأس أمم إفريقيا”.