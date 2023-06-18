بلماضي :”عمورة حجز مكانته وأتمنى تعزيز رصيده التهديفي”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام لما قدّمه صاحب الثنائية محمد أمين عمورة الذي قاد رفقائه لفوز جديد.

كما أكد بلماضي أنه جاهز للاعتماد على عمورة في التحديات المقبلة “عمورة لعب بشكل جيّدا يلعب جيد، ينشط كمهاجم على اليمين والشمال، و مهاجم صريح، المنصب كان فارغا بعض الشيء، و شغله بشكل جيّد، عمورة كان حاضرا بدنيا”.

كما أضاف “عمورة كان جيد جدا، وحجز مكانته في التشكيلة الأساسية، أتمنى أن يواصل على نفس المنوال”.

وختم بلماضي “لم أكن قلقا من برمجة المباراة بجابوما، أمر جيّد، وتحضيري للتحديات المقبلة رغم أنّنا مررنا بفترات صعبة به”.

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