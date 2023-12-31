بلماضي: “عمورة مثال تحتذى به و”الكان” ستكون فرصته للبروز أكثر”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الناخب الوطني جمال بلماضي، على الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، معتبرا اياه مثال يحتذى به، “الكان” المقبل سيكون فرصته للبروز أكثر.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “عمورة لاعب رائع، من الناحية الانضباطية، والذهنية، بالإضافة للامكانيات التي يتمتع بها”.
كما أضاف الناخب الوطني: “ما يعيشه عمورة حاليا، هو نتيجة جديته في العمل، كونه لاعب جد مجتهد، شجاع، ومتخلق، وهو مثال يحتذى به”.
وأردف: “أتمن أن يكون “الكان” المقبل، فرصة من أجل بروز عمورة أكثر، وبلوغه المستوى العاعلي كونه يستحق ذلك”.
وتابع جمال بلماضي: “بن ناصر كان أفضل لاعب في نهائيات أمم إفريقيا 2019، وتطور كثيرا بفضل ذلك”.
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