بلماضي: “عمورة يحظى بعروض من عدة أندية وسيكون لديه خيارات أخرى”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، تواجد الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، حاليا، محل اهتمامات عدة أندية.
وقال بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “لدي معلومات بان نادي سان جيلواز، تلقة مؤخرا عدة عروض بخصوص عمورة”.
كما أضاف مدرب الخضر: “عمورة لاعب شاب، وبامكانه مواصلة الموسم الجاري مع ناديه للبروز أكثر”.
وتابع جمال بلماضي: “ربما مع انتهاء نصف الموسم المتبقي، بالإضافة لنهائيات أمم إفريقيا، سيحظى عمرة بعروض أخرى في الصيف المقبل”.
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