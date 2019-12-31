بلماضي عنوان الكرة الإفريقية لعام 2019 !

أشادت مجلة “جون أفريك” بمدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي” بعد قيادته الخضر لتحقيق اللقب القاري في 2019.

وفي تقرير مطول نشرته المجلة عن أبرز أحداث عام 2019، تم اختيار المدرب الجزائري كأبرز عنوان للكرة الإفريقية.

وجاء في ذات التقرير، أن الناخب الوطني لا يفضل إجراء العديد من الحوارات بل يبقى بعيدا قدر المستطاع عن وسائل الإعلام.

ولا يريد الظهور كثيرا، كما أنه تخلى عن راتبه المغري في قطر الذي يعادل 8 أو 10 أضعاف ما يتقاضاه مع الخضر.

وما فعله مع المنتخب الجزائري في 2019 يؤكد أنه مدرب من طينة الكبار، وما يميزه هي شخصيته وصرامته.

كما أن طريقة لعب الخضر وانضباطه التكتيكي والروح القتالية التي ظهروا بها في كأس إفريقيا جعلت الجميع معجب بهذا المنتخب.