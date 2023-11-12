قناة النهار بلماضي عن القضية الفلسـ.ـطينية :”حنا ماشي منافقين رانا معاهم” بقلم قناة النهار نشر في 12 نوفمبر 2023 - 12:59 شارك غرِّد أرسل 103 0 بلماضي عن القضية الفلسـ.ـطينية :”حنا ماشي منافقين رانا معاهم” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OAyiO اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يطالب السلطات بتوفير العتاد واللباس اللائق لعمال الصيانة قناة النهار 29 أكتوبر استاذ جامعي من فلسطين يذرف الدموع .. 25 فردا من عائلتي استشهدوا ونجا شقيقان لي فقط قناة النهار 09 نوفمبر مجتمع: تزايد حالات الإنهيار العصبي عند الشباب بسبب المشاكل العائلية و العمل قناة النهار 31 أكتوبر رئيس الجمهورية :على المجلس الأعلى للقضاء التصدي بكل حزم للانحرافات التي تسيء للمصداقية قناة النهار 06 نوفمبر أم البواقي : عائلة علاء الدين تناشد المحسنين لعلاج إبنها المصاب بشل دماغي قناة النهار 11 نوفمبر يوميات مجتمع: هكذا رد الشارع الجزائري حول تفرقة الأم بين أبنائها قناة النهار 01 نوفمبر قسنطينة: الإكتظاظ في الأقسام مشكل إداري يدفع ثمنه التلاميذ قناة النهار 25 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف تم إنقاذ مواطن عالق داخل مصعد بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 05 نوفمبر صريح جدا : كيفاش تشوف روحك منا على 5سنين ؟ قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف تعاملت السلطات مع مقاول إستغل أرض ادولة لبناء 40 منزل على شاطىء البحر ببني كسيلة قناة النهار 02 نوفمبر