بلماضي عن سوداني:”أرفع له القبعة”

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” بالمهاجم العائد للتشكيلة الوطنية “هلال العربي سوداني” بعد توقيعه الهدف الرابع ضد زامبيا.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة زامبيا.

“أعلم أن هلال العربي سوداني عمل بجد خلال فترة إصابته ومرحلة إعادة التأهيل قام بها في قطر”.

“في سن سوداني تُصاب على مستوى الأربطة المعاكسة ليس من السهل العودة للمستوى العالي”.

“سوداني يتميز بعقلية قوية ولم يكن يُريد اختتام مسيرته بطريقة سيئة وهو ماجعله يعود بقوة، أرفع له القبعة”.

“أنا سعيد من أجله وشعرت بأنه سيسجل عندما كنت بصدد إدخاله في المرحلة الثانية”.