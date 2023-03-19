بلماضي: “عوار يرغب بشدة في التواجد معنا وسيلتحق حينما يكون جاهزا”

عرج مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، للحديث عن قضية لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، الذي أعفي من تربص مارس الجاري، رغم إعلانه مؤخرا تمثيل الخضر رسميا.

وقال بلماضي في ندوته الصحفية التي تسبق لقائي النيجر، في تصفيات “كان” 2023، إن عوار، يملك رغبة كبيرة ليكون رفقة التشكيلة الوطنية، بعدما قام بتغيير جنسيته الرياضية.

كما أوضح الناخب الوطني، بأن عوار، يملك مستوى كبير، واستدعاؤه سابقا للمنتخب الفرنسي، دليل على ذلك، على اعتبار أن الهدايا لا تقدم في هذا المستوى.

أما عن موعد التحاقه بالخضر، رد بلماضي: “عوار سيكون معنا، حينما يكون في أفضل حالاته البدنية”