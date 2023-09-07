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الرياضة

بلماضي: “عودة بلايلي والبقية للمنتخب الوطني مرتبط بمردوده مستقبلا”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “عودة بلايلي والبقية للمنتخب الوطني مرتبط بمردوده مستقبلا”
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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن امكانية عودة بعض الأسماء مستقبلا لقائمته، على غرار بلايلي، بلعمري، ومبولحي.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “عودة بلايلي بلعمري وبقية اللعبين للمنتخب متعلق بآدائهم ومردودهم في أنديتهم الجديدة”.

كما أضاف: “نوجه الدعوة دائما للاعبين الذين ينشطون في أنديتهم باستمرار، قمنا باستثناءات قليلة في بعض الأحيان مع بعض لاعبي أصحاب الخبرة”.

وتابع جمال بلماضي: “مثلا إذا تألق مبولحي، مستقبلا مع شباب بلوزداد في رابطة الأبطال، فمن المنطقي أن يعود للمنتخب الوطني”.

رابط دائم : https://nhar.tv/V0V9W
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