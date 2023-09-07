بلماضي: “عودة بلايلي والبقية للمنتخب الوطني مرتبط بمردوده مستقبلا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن امكانية عودة بعض الأسماء مستقبلا لقائمته، على غرار بلايلي، بلعمري، ومبولحي.
وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “عودة بلايلي بلعمري وبقية اللعبين للمنتخب متعلق بآدائهم ومردودهم في أنديتهم الجديدة”.
كما أضاف: “نوجه الدعوة دائما للاعبين الذين ينشطون في أنديتهم باستمرار، قمنا باستثناءات قليلة في بعض الأحيان مع بعض لاعبي أصحاب الخبرة”.
وتابع جمال بلماضي: “مثلا إذا تألق مبولحي، مستقبلا مع شباب بلوزداد في رابطة الأبطال، فمن المنطقي أن يعود للمنتخب الوطني”.
رابط دائم : https://nhar.tv/V0V9W