بلماضي : “غاساما كان رجل مباراتنا أمام الكاميرون بقراراته الخاطئة”
بقلم كريم تيغرمت
عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، للحديث عن المباراة الفاصل أمام الكاميرون، وما قام به الحكم الغامبي باكاري غاساما.
وقال بلماضي، في هذا الخصوص، في حوار خص به الفاف: “غاساما كان رجل مباراة الجزئر والكاميرون، بقرارته الخاطئة”.
كما أضاف الناخب الوطني في نفس السياق: “التحكيم كارثي في إفريقيا، ونددت بهذا الأمر في عديد المناسبات السابقة”
وتابع جمال بلماضي: “التحكيم في إفريقيا عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة يصبح “سوق””.
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