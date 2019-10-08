بلماضي غاضبا :”هذا إجرام”!

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، غاضبا ومُتحسرا، عندما تطرق لمُشكلة أرضية ملعب “مصطفى تشاكر” والتي تُلاحق الخضر في الآونة الأخيرة.

وأطلق الرجل الأول في الخضر تصريحا قويا جدا، فيه الكثير من المعاني ولكن دون تسمية الأمور بمُسمياتها.

وتفاعل مع أحد الزملاء الحاضرين في الندوة الصحفية والذي أطلق الجملة الشهيرة :”نحن قادرون على تنظيم كأس العالم مرتين”.

ليرد التقني :”عندما أتحدث عن مُجرمي السمعي والبصري، فهناك الكثير منهم، وليسوا بالضرورة من تعتقدون بأنهم المعنيون بالأمر”.

ليُواصل :”أملي خاب، ونحن نعاني، هذا إجراء بالنسبة لي، البعض يأتي ليظهر في الشاشة وللتديش وفي النهاية لا يوجد ملعب”.

وأردف :”صراحة لا أريد الحديث عن الموضوع، الحلول غائبة، والعُمال يُحاولون ترقيع الأمور، ولكن الوضع مُراوح لمكانه منذ 10 سنوات”.