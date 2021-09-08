بلماضي غاضب :”تعبت من الحديث.. هذه ليست بارانويا”

ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي، في قمة الغضب من الحكم جوشوا بوندو، الذي أدار لقاء بوركينافاسو، والذي إرتكب أخطاء فادحة في حق مُحاربي الصحراء، عندما حرمهم من ضربة جزاء شرعية وواضحة، بعد تعرض رياض محرز لتدخل عنيف داخل منطقة العمليات.

ووضع أفضل مُدرب في القارة السمراء، النقاط على الحروف بخصوص هذه النقطة الحساسة والتي تؤثر سلبا على الخضر في كل مرة :”لقد تعبنا من تكرار الحديث عن هذه النقطة مع الحُكام، دائما ما نتعرض للظلم من طرفهم”.

وواصل :”لا أعاني من البارانويا، ولكن في كل مرة يتعرض لاعبونا لإعتداءات دون أن يتم إنذار المُنافس، مثلما حدث مع رامز زروقي، وبعدها مع رياض محرز، حيث حرمنا من ركلة جزاء واضحة”.

وختم :”هناك أمور دائما ما تحدث ضدنا فقط، ونحن مُجبرون على التنديد بها والحديث عنها بشكل علني، على أمل أن تتحرك الكاف وتحل هذه المُعضلة الكبيرة في كرة القدم الإفريقية”.