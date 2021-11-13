بلماضي غاضب وهذه وضعية بلايلي بعد مُباراة جيبوتي

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن التحكيم لم يكن في المُستوى، خلال المواجهة أمام جيبوتي، ليُصاب بلايلي نتيجة لذلك.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” لتلفزيون النهار بعد العودة الى الجزائر :”الحكام لا يقومون بدورهم لحماية اللاعبين”.

وأضاف في نفس السياق :”شاهدنا يوسف يصاب في كاحله”.

وختم :”موضع الإصابة انتفخ، ويوسف سيتلقى العلاج اللازم في الساعات القادمة”.

أخيرا، يأمل الجميع أن يكون صاحب اللمسات السحرية جاهزا من هنا لغاية يوم الثلاثاء القادم، لمُلاقاة بوركينافاسو.