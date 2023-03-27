بلماضي :”غامرت بخطة دفاعية جديدة وهذا ما أستهدفه “

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أنه قام بتغييرات جذرية على مستوى تشكيلته التي اتت بثمارها بالتأهل إلى كان كوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “خاطرت بعض الشيء، بالاعتماد على تكتيك دفاعي جديد، بن سبعيني إلى جانب توغاي لأول مرة في مشوارهما مع الخضر، قدما ما عليهما”.

وأضاف “لم نرى الكثير من الهجمات الخطيرة من الخصم لذا يجب علينا النظر في هذا الأمر جيّدا، أنا لعبت بطريقتين مختلفين لإيجاد التوليفة المثالية للمنتخب، تعلمون جيدا أن المباراة مختلفة تماما عن لقاء الذهاب”.

وختم بلماضي “غيّرت 90 بالمائة، ويجب التطرّق لهذا الأمر، منذ أربع سنوات و نلعب تقريبا بنفس التشكيلة أو مغايرة بعض الشيء، لاعبين جدد وانظموا إلينا حديثا هذا الآمر لن يأتي من فراغ، ننتظر تشكيلة المنتخب الرئيسي”.

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