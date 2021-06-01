بلماضي: “غزال قدم أحسن موسم في مسيرته وهو يعاني من الإرهاق”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المهاجم الدولي رشيد غزال قدم أحسن موسم له في مسيرته الكروية بعد تتويجه بلقب الدوري وكأس تركيا مع فريقه بيشكتاس.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: “غزال سيحصل على فرصته في الوديات الثلاث رغم معاناته من الإرهاق، لقدم قدم أفضل موسم في مسيرته الكروية لكن عليه أن يواصل العمل لأنني لن أستدعي في كل مرة 30 لاعبا وعليه أن يكسب مكانته في القائمة المقبلة”.