بلماضي “غسل” بلفوضيل بعد نهاية مواجهة البنين!

تعرض الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل لإنتقاد حاد ومُباشر من الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد مُواجهة “البنين”، بسبب آدائه الضعيف جدا.

وكشفت مصادر “النهار” بأن الرجل الأول في الخضر، “غسل”، مُهاجم “هوفنهايم” في غرف تبديل الملابس، وهذا تحت أنظار ومسامع زملائه.

ووفقا لذات المصادر، فإن بلماضي إنفجر في وجه نظرا لمُستواه المُتواضع، وهو الذي فضله على نجم الجزائريين حاليا، بغداد بونجاح.

وترك المُدرب السابق لـ”الدحيل” الإنطباع بأنه لن يمنح فُرصة جديدة، لخريج مدرسة “أولمبيك ليون”، خاصة وأن المُنافسة شرسة في منصبه.