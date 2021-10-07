بلماضي: “غوارديولا ليس جزائريا وأنا مقتنع بنسبة مشاركة محرز مع السيتي”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية قائد الخضر رياض محرز، مع ناديه مانشستر سيتي هذا الموسم، أين أبدى رضاه عن نسبة مشاركته في مباريات ناديه، كما برر خيارات المدرب بيب غوارديولا.

وقال بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “نحن كجزائريين نريد أن يشارك محرز في كل مباريات فريقه مانشستر سيتي”.

واضاف: “بالنسبة لمدربه غوارديولا الأمور مختلفة، أولا هو ليس جزائريا، وله نظرة مختلفة عنا، ولديه فريق لتسييره”.

وأردف الناخب الوطني: “صحيح أن رياض هو الآخر يرغب في لعب كل المباريات، لكن مشاركته في مباراة واحدة في الأسبوع أمر كافٍ بالنسبة لي”.

وتابع جمال بلماضي: “في كان 2019، محرز لم يكن يشارك في كل مباريات ناديه، عكس ماندي، وصلاح، لكن هذا الثنائي لم يقدم نفس

مردود محرز في الكان، رغم إمكانياتهما الكبيرة”.

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