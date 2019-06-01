بلماضي :”غولام سيُوضع بالقائمة السوداء في هذه الحالة”

نفى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن يكون قد وضع المُدافع، فوزي غولام على القائمة السوداء مثلما يُتداول في الآونة الأخيرة.

وقال :”أنا لم أضع أي لاعب في القائمة السوداء، ولن أقوم بوضع أي كان فيها، هذه وجهة نظري في العمل”.

وواصل :”غولام سيكون في القائمة السوداء، إلا إن قام هو بوضع نفسه في هذه القائمة، وصنف نفسه بأنه غير قابل للإستدعاء”.

وختم :”رُبما سيكون متواجدا معنا في المُستقبل، هو حاليا يرى بأنه غير قادر على لعب الكان رغم أنه يُشارك مع ناديه”.

وجاءت هذه الجملة لتوضح جليا بأن الرجل الأول في “الخضر”، غير راض عن مُدافع نابولي وغير مُتفهم لموقفه.