بلماضي غير قلق على بلايلي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه غير قلق بالمرة على نجمه يوسف بلايلي، رغم تعرضه لسلسلة من الإصابات هذا الموسم.

وصرّح مُهندس تتويج الخضر بـ”كان 2019″ قائلا لتلفزيون النهار :”لست قلقا على يوسف، إنه لاعب يعشق كرة القدم ولن يتأثر”.

وأضاف :”أنا مُقتنع بأنه سيعود بقوة في الفترة القادمة، وسيخضع للعمل اللازم من أجل إسترجاع لياقته المعهودة في الوقت المُناسب”.

يُشار بأن الرجل الأول في الخضر، لا يُضيع أي مُناسبة من أجل التأكيد على القوة الذهنية التي يتمتع بها لاعبه.

وسبق لإبن وهران وأن رفع العديد من التحديات، رغم العقوبات القاسية التي كان قد تعرض لها منذ واقعة تعاطيه للكوكايين.