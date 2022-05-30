بلماضي: “فخور بلاعبينا المتوجين في أوروبا وهذا مفيد لمنتخبنا”

عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته باللاعبين المتوجين في أوروبا هذا الموسم، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة للمنتخب.

وصرح بلماضي: “أنا سعيد، و فخور بلاعبينا على غرار محرز، بن ناصر، وعمورة، الذين توجوا مع أنديتهم هذا الموسم”.

كما أضاف: “أهنئهم على هذه التتويجات، وأتمنى أن يتوج لاعبون آخرون مستقبلا، كون ذلك سيعود بالفائدة للمنتخب”.

وتابع جمال بلماضي: “بن ناصر، حقق انجازا كبيرا مع الميلان، كونه أول جزائري يتوّج بالسكوديتو الايطالي، وهو يستحق ذلك”.