بلماضي: “فخور بلاعبينا المتوجين في أوروبا وهذا مفيد لمنتخبنا”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن سعادته باللاعبين المتوجين في أوروبا هذا الموسم، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة للمنتخب.
وصرح بلماضي: “أنا سعيد، و فخور بلاعبينا على غرار محرز، بن ناصر، وعمورة، الذين توجوا مع أنديتهم هذا الموسم”.
كما أضاف: “أهنئهم على هذه التتويجات، وأتمنى أن يتوج لاعبون آخرون مستقبلا، كون ذلك سيعود بالفائدة للمنتخب”.
وتابع جمال بلماضي: “بن ناصر، حقق انجازا كبيرا مع الميلان، كونه أول جزائري يتوّج بالسكوديتو الايطالي، وهو يستحق ذلك”.
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