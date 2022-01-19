بلماضي.. فضلت بلدي على الراحة التي كنت أنعم بها في قطر

جدد الناخب الوطني جمال بلماضي، تعلقه الكبير بالجزائر والمنتخب الوطني، رغم كل الصعوبات التي واجهته في السنوات الثلاث الأخيرة

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “قدومي إلى الجزائر في 2018، بعد مرور خمسة مدربين على المنتخب في عام واحد، لم يكن خيار سهل”

كما أضاف: “حققت كل الألقاب في موسم واحد، وتخليت عن الراحة التي كنت أنعم بها هناك من أجل الجزائر”.

وتابع جمال بلماضي: “فضلت القدوم إلى الجزائر، لأنه بلدي، أردت الدخول في هذه الحلبة، وما دمت هنا أتحمل مسؤوليتي”.