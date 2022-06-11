بلماضي: “فوز اثيوبيا على مصر يؤكد ما قلته سابقا”
بقلم كريم تيغرمت
عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، للحديث عن فوزهم الأخير أمام تنزانيا، مبرزا أهمية ذلك لمعنويات المجموعة.
وصرح بلماضي، لموقع “الفاف”: “تنقلاتنا خارج الديار دائما تكون صعبة، كون مستوى المنتخبات الإفريقية جد متقارب مثلما قلته دائما”.
كما أضاف: “لا توجد منتخبات صغيرة، بدليل النتائج التي لاحظناها مؤخرا، مثل فوز اثيوبيا على مصر، وتتعادل كوديفوار أمام ليزوتو”.
وأردف: “حاليا الموهبة الفردية، والجماعية غير كافية، يجب التأقلم مع الظروف، والصعوبات، واعتماد طريقة مغايرة عن ما كنا نقوم به”.
وتابع جمال بلماضي: “تحقيق نتائج ايجابية خارج الديار، وفوزنا في تنزانيا، لأول مرة، مفيد للمعنويات، ولثقة المجموعة”.
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