بلماضي: “فوز اثيوبيا على مصر يؤكد ما قلته سابقا”

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، للحديث عن فوزهم الأخير أمام تنزانيا، مبرزا أهمية ذلك لمعنويات المجموعة.

وصرح بلماضي، لموقع “الفاف”: “تنقلاتنا خارج الديار دائما تكون صعبة، كون مستوى المنتخبات الإفريقية جد متقارب مثلما قلته دائما”.

كما أضاف: “لا توجد منتخبات صغيرة، بدليل النتائج التي لاحظناها مؤخرا، مثل فوز اثيوبيا على مصر، وتتعادل كوديفوار أمام ليزوتو”.

وأردف: “حاليا الموهبة الفردية، والجماعية غير كافية، يجب التأقلم مع الظروف، والصعوبات، واعتماد طريقة مغايرة عن ما كنا نقوم به”.

وتابع جمال بلماضي: “تحقيق نتائج ايجابية خارج الديار، وفوزنا في تنزانيا، لأول مرة، مفيد للمعنويات، ولثقة المجموعة”.