بلماضي: “فيغولي جاهز وهذه هي نقطة قوة لعوافي “
بقلم عزيز طالبي
أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي استعداد مهاجم الخضر سفيان فيغولي لمباراة الدور الفاصل التي ستجريها الكتيبة الوطنية امام الكاميرون.
كما تطرّق بلماضي لموضوع الإصابة الأخيرة لـ “المحارب”: “فيغولي، أصيب وخرج من قائمة فريقه التركي مؤخرا. لكن أؤكد أنه جاهز لمباراتنا أمام الكاميرون وعن إمكانية اللعب من عدمه، سنقرّر في الوقت المناسب”
كما تحدّث بلماضي عن الوافد الجديد لعوافي ” قبل استدعاء لعوافي درست إمكانيات اللاعب جيّدا. تكوّن بشكل جيّد. أصبح يلعب مدافع أيسر ونقطة قوته أنه يستطيع اللعب في مناصب أخرى”.
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