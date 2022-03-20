بلماضي: “فيغولي جاهز وهذه هي نقطة قوة لعوافي “

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي استعداد مهاجم الخضر سفيان فيغولي لمباراة الدور الفاصل التي ستجريها الكتيبة الوطنية امام الكاميرون.

كما تطرّق بلماضي لموضوع الإصابة الأخيرة لـ “المحارب”: “فيغولي، أصيب وخرج من قائمة فريقه التركي مؤخرا. لكن أؤكد أنه جاهز لمباراتنا أمام الكاميرون وعن إمكانية اللعب من عدمه، سنقرّر في الوقت المناسب”

كما تحدّث بلماضي عن الوافد الجديد لعوافي ” قبل استدعاء لعوافي درست إمكانيات اللاعب جيّدا. تكوّن بشكل جيّد. أصبح يلعب مدافع أيسر ونقطة قوته أنه يستطيع اللعب في مناصب أخرى”.