بلماضي: “فيغولي يملك محبة خاصة للجزائر وبلعمري حـﭭروه”

كشف جمال بلماضي، عن المحبة الكبيرة التي يحملها سفيان فيغولي للجزائر، والروح القتالية التي تميزه رفقة مواظنه جمال بلعمري، الذي تعرض للظلم سابقا.

وصرح بلماضي، بخصوص فيغولي، في حوار للتلفزيون الجزائري: “فيغولي، من اللاعبين المهمين، بالنظر لروحه القتالية الكبيرة، وحبه للمنتخب الوطني،ربما هو من أكثر اللاعبين المغتربين حبا للجزائر”.

وأضاف: “سفيان لاعب أحبه منذ زمن، كانت لديه رغبة كبيرة في الفوز بلقب رفقة الخضر، وأنا سعيد جدا من أجله لتمكنه من تحقيق ذلك”.

وبخصوص بلعمري، قال الناخب الوطني: “وضعية بلعمري، تشبة إلى حد ما وضعية بونجاح، ليس لديه وقت ليضيعه بالنظر لسنه، وأنا أسانده فيما قاله سابقا بأنه ظلم في وقت سابق”.

وتابع جمال بلماضي: “بلعمري محارب، وهو مستعد للموت فوق الميدان من أجل الجزائر، وفي نفس الوقت يملك إمكانيات فنية جيدة، مقارنة بمدافع محوري”.