إعــــلانات
الرياضة

بلماضي: “فيلود يعرف جيدا بطولتنا المحلية ولاعبينا”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “فيلود يعرف جيدا بطولتنا المحلية ولاعبينا”
  • 152
  • 0

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن منافس الخضر في نهائيات أمم إفريقيا 2023، وتحضيراته الخضر لهذه المباريات.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد: “فيما تعلق بمنتخب بوركينا فاسو، هو يملك المدرب فيلود، الذي يعرف جيدا بطولاتنا المحلية، ولاعبينا”.

كما أضاف: “في تعلق بالمنافسين الآخرين، خضنا مبارتين تحضيريتين أمام كل من الرأس الأخضر، وموزمبيق، تحضيرا لمواجهة أنغولا”

وتابع جمال بلماضي: “حضينا بالوقت الكافي للتحضير لنهائيات أمم إفريقيا، واستغلينا هذا الوقت كما ينبغي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/HFPKZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر