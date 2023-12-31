بلماضي: “فيلود يعرف جيدا بطولتنا المحلية ولاعبينا”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن منافس الخضر في نهائيات أمم إفريقيا 2023، وتحضيراته الخضر لهذه المباريات.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد: “فيما تعلق بمنتخب بوركينا فاسو، هو يملك المدرب فيلود، الذي يعرف جيدا بطولاتنا المحلية، ولاعبينا”.

كما أضاف: “في تعلق بالمنافسين الآخرين، خضنا مبارتين تحضيريتين أمام كل من الرأس الأخضر، وموزمبيق، تحضيرا لمواجهة أنغولا”

وتابع جمال بلماضي: “حضينا بالوقت الكافي للتحضير لنهائيات أمم إفريقيا، واستغلينا هذا الوقت كما ينبغي”.