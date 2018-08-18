عاجل

بلماضي في أول تصريح له :”سعيد بعودتي لبلدي”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي في أول تصريح له :”سعيد بعودتي لبلدي”
بقلم إسماعيل عشاش

لفت الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، الأنظار بعد وصوله للقاعة الشرفية لمطار “هواري بومدين”، بتفاديه لوسائل الإعلام ورفضه الحديث معها.

وإكتفى المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري بكلمات مُقتضبة جاءت على الشكل التالي :”السلام عليكم.. أنا سعيد بعودتي لبلدي”.

وإلتزم خليفة، رابح ماجر، بقرار الإتحاد الجزائري لكرة القدم والقاضي بعدم الحديث لوسائل الإعلام، سوى عند إنطلاق ندوته الصحفية، اليوم.

ويترقب الجميع أول إطلالة رسمية لنجم “أولمبيك مارسيليا” السابق، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، والتي سيكشف فيها تفاصيل عديدة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital