بلماضي في أول تصريح له :”سعيد بعودتي لبلدي”

لفت الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، الأنظار بعد وصوله للقاعة الشرفية لمطار “هواري بومدين”، بتفاديه لوسائل الإعلام ورفضه الحديث معها.

وإكتفى المُدرب السابق لـ”الدحيل” القطري بكلمات مُقتضبة جاءت على الشكل التالي :”السلام عليكم.. أنا سعيد بعودتي لبلدي”.

وإلتزم خليفة، رابح ماجر، بقرار الإتحاد الجزائري لكرة القدم والقاضي بعدم الحديث لوسائل الإعلام، سوى عند إنطلاق ندوته الصحفية، اليوم.

ويترقب الجميع أول إطلالة رسمية لنجم “أولمبيك مارسيليا” السابق، بمركز التحضيرات بسيدي موسى، والتي سيكشف فيها تفاصيل عديدة.