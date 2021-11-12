بلماضي في أول تعليق بعد فوز جيبوتي

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي عن سعادته الكبيرة بالفوز المُحقق من أشباله في مواجهة جيبوتي.

الناخب الوطني جمال بلماضي قال في تصريحات صحفية بمصر:”سعيد جدا بأداء اللاعبين والروح القتالية التي أظهروها”.

طالع أيضا:

وفاز المنتخب الوطني ظهيرة اليوم الجمعة بنتيجة 4-0 أمام منتخب جيبوتي بملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل أهداف المباراة كل من يوسف بلايلي 29، بن رحمة في الدقيقة الـ40، وسفيان فيغولي في الدقيقة الـ42، سليماني 86.

وتمكن المنتخب الوطني من تجطيم الرقم القياسي للمنتخب الأرجنتيني بـ 32 مباراة دون هزيمة، والإقتراب من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb