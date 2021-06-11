بلماضي في أول تعليق عقب الفوز ضد تونس

فاز المنتخب الوطني الجزائري في مواجهته الودية التحضيرية ضد المنتخب التونسي الذي لُعبت بالملعب الأولمبي لرادس بالعاصمة التونسية تونس، حيث أنهى أبطال إفريقيا اللقاء متفوقون بثنائية دون رد.

جمال بلماضي قال عقب المواجهة في تصريح للقناة الوطنية التونسية الأولى:”كان داربي صعب جدا ضد منتخب تونسي جيد، حققنا ما جئنا من أجله على كافة المستويات، فوز اليوم مهم للثقة وكذا لاستمرارية النتائج الإيجابية وكذا للتطور مُستقبلا”.

وأضاف “بلماضي”:”الحمد الله.. ليس مُنتخب تونس من ضيع 30 دقيقة في بداية اللقاء وإنما نحن من فرضنا على تونس طريقة لعبنا وضغطنا عليهم لأننا كنا نعرف أنهم يُحسنون الخروج بالكرة، في الشوط الثاني عادوا في اللقاء لكنهم لم يخلقوا فرصا حقيقية ونحن ضيعنا فرصة قتل المُباراة عبر المرتدات”.