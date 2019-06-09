بلماضي: “في الدوحة سنقوم بالروتوشات الأخيرة”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه سيقوم بوضع الروتوشات الأخيرة على كتيبته في التربص الذي سيجرى في الدوحة.

وقال “بلماضي” في تصريحات لموقع “ديزاد فوت”: “هذا التربص سنقوم بالروتوشات الأخيرة قبل مواجهة كينيا في المباراة الأولى لكأس إفريقيا”.

وتابع: “المباريات التي سنخوضها في هذا التربص مهمة كثيرا بالنسبة لنا حتى نرى ماذا عملنا إلى غاية اللحظة”.

وختم كلامه: “المباراة الأولى في كأس إفريقيا تكون دائما صعبة، فليس سهلا أن تبدأ غمار المنافسة القارية ونحن نعلم جيدا هذا، وعلي أن نبدأ المباراة بقوة”.