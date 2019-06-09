بلماضي: “في الدوحة سنقوم بالروتوشات الأخيرة”

الرياضة
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بلماضي: “في الدوحة سنقوم بالروتوشات الأخيرة”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه سيقوم بوضع الروتوشات الأخيرة على كتيبته في التربص الذي سيجرى في الدوحة.

وقال “بلماضي” في تصريحات لموقع “ديزاد فوت”: “هذا التربص سنقوم بالروتوشات الأخيرة قبل مواجهة كينيا في المباراة الأولى لكأس إفريقيا”.

وتابع: “المباريات التي سنخوضها في هذا التربص مهمة كثيرا بالنسبة لنا حتى نرى ماذا عملنا إلى غاية اللحظة”.

وختم كلامه: “المباراة الأولى في كأس إفريقيا تكون دائما صعبة، فليس سهلا أن تبدأ غمار المنافسة القارية ونحن نعلم جيدا هذا، وعلي أن نبدأ المباراة بقوة”.


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