بلماضي: “في باريس لا أدفع أي شيء”

الرياضة
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بلماضي: “في باريس لا أدفع أي شيء”
بقلم أمير بهلول

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه لا يدفع أي شيء في “باريس” خاصة بعد التتويج بكأس إفريقيا مع الخضر.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “عندما أكون في باريس لا أدفع أي شيء”.

وأضاف: “آخذ تاكسي مع عائلتي فيُريد هذا الأخير أخذي في زيارة حول المدينة بالكامل، وحتى في المطاعم كذلك”.

وتابع: “تشعر بحجم هذا الإنجاز المحقق عندما تشاهد أن ملعب ليل اكتظ عن آخره، والتذاكر بيعت في أقل من 24 ساعة وفي البلد حكاية اخرى، عندما تشاهد أكثر من 7 ملايين في انتظارك في الشوارع”.

وختم كلامه: “الجميع يتحدث عن لحظاته في كأس إفريقيا ولكن الكل يتحدث بإسهاب كبير عن الاستقبال التاريخي في بلادنا، لا يمكن وصف ذلك ابدا”.


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