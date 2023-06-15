بلماضي في رسالة توديع أوكيدجة :”كان محترفا معنا”

ودّع الناخب الوطني جمال بلماضي الحارس ألكسندر أوكيدجة بطريقته الخاصة بعدما قام بتكريمه اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي في حديثه الذي نقله موقع الفاف اليوم “أوكيدجة كان محترف معنا ورائع ولم يتردّد أبدا في القدوم والدفاع على ألوان البلد والعمل الجاد في التدريب، حتى لو لم يبدأ في كثير من الأحيان في منصبه”.

كما حظي أوكيدجة بتكريم خاص من زملائه و بطرقة توديع جديرة بالرحيل بعدما منحوه إطار صورة التي تخلذ ذكرياته الجميلة مع محاربي الصحراء.

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