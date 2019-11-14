بلماضي في مهمة تحقيق الإنتصار الـ13 مع الخضر

يستقبل المنتخب الوطني أمسية اليوم الخميس نظيره الزامبي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة في إطار التصفيات المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.

فبعد التتويج التاريخي لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، يسعى رفقاء القائد رياض محرز إلى الدخول مجددا في أجواء المنافسة القارية وذلك بعد إجرائهم ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات البنين (1-0) وكولومبيا (3-0)، وتعادل أمام جمهورية الكونغو بنتيجة (1-1).

ويتوجب على عناصر الناخب الوطني جمال بلماضي الشروع بجدية في مرحلة التصفيات وتفادي أي تعثر من شأنه تعقيد حساباتها ضمن مجموعة تضم أيضا بوتسوانا وزيمبابوي.

كما سيبحث الناخب الوطني جمال بلماضي عن تحقيق الإنتصار الثالث عشر منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر شهر أوت من العام الماضي.