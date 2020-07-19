بلماضي: “في هذه اللحظة أدركت أننا نملك منتخب قوي”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن واحدة من أصعب المباريات التي خاضها الخضر خلال نهائيات كان 2019، والتي أثبتت قوة الخضر.

وصرح جمال بلماضي: “مباراتنا أمام منتخب كوديفوار، كانت احدى أصعب المباريات، واختلطت فيها المشاعر بالنسبة للجميع بين توتر، وغضب، قبل فرحة التأهل”.

وأوضح: “في هذه المواجهة بونجاح، ضيع ضربة جزاء، وانتقلنا للأشواط الإضافية، بقينا مسيطرين على المباراة، وأجبرنا المنافس للتراجع، هنا أدركت أننا نملك منتخب قوي، أصبح يرعب حتى الكوديفوار، الذي يعد من أكبر المنتخبات الإفريقية”.

وتابع بلماضي: “بعد نهاية هذه المواجهة، تحدثت مع اللاعبين، وأوضحت لهم أنه يجب المرور عبر هذه الصعوبات للفوز بكأس أمم إفريقيا، وأن المسار لن يكون سهلا مثل بدايته”.

وختم جمال بلماضي: “في الحقيقة منذ بداية “الكان”، وإلى غاية المواجهة النهائية، كل مباراة كانت لها قصتها الخاصة”.