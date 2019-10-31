“بلماضي” في ورطة !!

يتواجد “جمال بلماضي” في مأزق بعد إصابة الظهير الأيسر الأساسي للخضر “رامي بن سبعيني” مع فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني سهرة الأربعاء.

وفي حال تأكد غياب ابن قسنطينة عن الميادين لمدة طويلة سيجد الناخب الوطني نفسه مُجبرا على إيجاد خليفة له في المباراتين القادمتين.

لكن ذلك سيكون صعبا بعد إعلان الترجي الرياضي التونسي غياب “إلياس شتي” عن الميادين لمدة شهر بسبب الإصابة أيضا.

وكان الظهير الأيسر لسبال الإيطالي “محمد فارس” قد تعرض لإصابة خلال فترة التحضيرات مع فريقه ستُبعده مدة طويلة عن الميادين.

كما أكد الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر مؤخرا وبطريقة غير مباشرة رفض الظهير الأيسر لنابولي فوزي غولام تلبية دعوته.

ليبقى حاليا الظهير الأيسر لسيون السويسري “أيوب عبد اللاوي” الخيار الوحيد المتاح أمام “بلماضي” في مواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كان 2021.