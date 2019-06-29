بلماضي: ” قلت للإحتياطيين أن يتخذوا “فرانك لوبوف” كعبرة في مونديال 1998″

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي الحديث عن تدوير التشكيلة خلال المواجهة المقبلة أمام منتخب تنزانيا، خصوصا بعد ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ونشّط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية ظهيرة اليوم السبت للحديث عن مواجهة تنزانيا المزمع إجرائها بعد غد الإثنين قائلا:

“أنا المدرب وأنا المخول للحديث عن التشكيلة التي ستدخل مباراة تنزانيا..وليس من عادتي الحديث عن التشكيلة واللاعبين”.

وأضاف: “منذ البداية لدينا حديث مع اللاعبين أن الجميع سيكون معنيا بكل مباريات كاس أمم إفريقيا الحالية، وأنه لا يوجد 11 لاعبا أساسيا و 12 بديلا، وأننا سنفوز إن شاء الله بإشراك جميع اللاعبين ”

وأضاف:” سأذكركم أن اللاعب الفرنسي لوبوف لم يشارك في المباراة الثالثة أمام الدنمارك وهو الذي لعب نهائي كأس العالم مع المنتخب الفرنسي”.

“كل واحد عليه أن يكون جاهزا وأن يركز سواء في الحصص التدريبية أو في المباريات.. الجميع معني بنسبة 100 بالمئة”