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الرياضة

بلماضي: “قلت للشبان إن العمر لا يهم ومشروعي التتويج بالألقاب”

بقلم محمد.ل
بلماضي: “قلت للشبان إن العمر لا يهم ومشروعي التتويج بالألقاب”
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تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن تفاصيل المشروع الرياضي، الذي عرضه أمام اللاعبين الجدد، الذين قرروا الالتحاق بالخضر، مارس الجاري.

وقال بلماضي، في الندوة الصحفية الجارية حاليا بمركز سيدي موسى: “أول شيء كان الاندماج في هذا المنتخب، والأهداف المسطرة…أنا هنا من أجل التتويج ووضع المنتخب في أفضل مستوى”

وواصل مدرب الخضر، الكشف عن محادثاته مع شعيبي والبقية، وقال: “شرحت لهم بأن العمر لا شيء، سواء كان الأمر يتعلق بلاعب شاب أو آخر متقدم في السن، بوداوي لعب الكان في سن الـ 19 عاما، وسليماني يبلغ حاليا 34 سنة”

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