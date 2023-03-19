بلماضي: “قلت للشبان إن العمر لا يهم ومشروعي التتويج بالألقاب”
بقلم محمد.ل
تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن تفاصيل المشروع الرياضي، الذي عرضه أمام اللاعبين الجدد، الذين قرروا الالتحاق بالخضر، مارس الجاري.
وقال بلماضي، في الندوة الصحفية الجارية حاليا بمركز سيدي موسى: “أول شيء كان الاندماج في هذا المنتخب، والأهداف المسطرة…أنا هنا من أجل التتويج ووضع المنتخب في أفضل مستوى”
وواصل مدرب الخضر، الكشف عن محادثاته مع شعيبي والبقية، وقال: “شرحت لهم بأن العمر لا شيء، سواء كان الأمر يتعلق بلاعب شاب أو آخر متقدم في السن، بوداوي لعب الكان في سن الـ 19 عاما، وسليماني يبلغ حاليا 34 سنة”
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