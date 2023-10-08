بلماضي: “قمنا باللازم مع عدلي والكرة حاليا في مرماه”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن وضعية لاعب آسي ملان،ياسين عدلي، وامكانية التحاقه بالمنتخب الوطني.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “قمنا باللازم مع ياسين عدلي، مثل بقية اللاعبين الذين التحقوا بنا مؤخرا”.
كما أضاف: “عدلي لم يغير جنسيته الرياضية إلى حد الآن، لذا لا يمكننا توجيه الدعوة له للتواجد في المنتخب الوطني حاليا”.
وتابع جمال بلماضي: “الخطوة الاولى تأتي من ابداء اللاعب لرغبة، من خلال تغيير جنسيته الرياضية، بما أننا قمنا باللازم معه منذ مدة”.
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