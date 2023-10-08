بلماضي: “قمنا باللازم مع عدلي والكرة حاليا في مرماه”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، عن وضعية لاعب آسي ملان،ياسين عدلي، وامكانية التحاقه بالمنتخب الوطني.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “قمنا باللازم مع ياسين عدلي، مثل بقية اللاعبين الذين التحقوا بنا مؤخرا”.

كما أضاف: “عدلي لم يغير جنسيته الرياضية إلى حد الآن، لذا لا يمكننا توجيه الدعوة له للتواجد في المنتخب الوطني حاليا”.

وتابع جمال بلماضي: “الخطوة الاولى تأتي من ابداء اللاعب لرغبة، من خلال تغيير جنسيته الرياضية، بما أننا قمنا باللازم معه منذ مدة”.