بلماضي: “كان هدفي الأول إعادة الخضر للواجهة”

كشف الناخب الجزائري جمال بلماضي، عن الغضب الذي كان ينتابه عند خسارة الخضر، وأول هدف سطره، بعد توليه العارضة الفنية.

وصرح جمال بلماضي، في حوار حصري للتلفزيون الجزائري: “كنت أتابع كل مباريات الخضر، قبل إشرافي على العارضة الفنية. وكنت أغضب كثيرا عند خسارتنا أمام منتخبات متواضعة”.

وأضاف: “كنت أشعر بالغضب، عند خسارتنا أمام منتخبات إفريقية متواضعة، وكان هدفي الأول إعادة الخضر ضمن أفضل 5 منتخبات في إفريقيا”.

وتابع جمال بلماضي: “كا يجب الإسراع في تصحيح العديد من الأمور، وإعادة الروح للاعبين، وهذا ما عملنا عليه، منذ البداية”.