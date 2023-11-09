بلماضي: “كان هدفي منذ البداية تفادي التواجد ضمن قائمة ألكاراز ماجر وغيرهم”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن الوضعية التي وجد عليها الخضر سنة 2018، مبرزا الأهداف التي جاء بها عند قبوله تولي العارضة الفنية للمنتخب.

وصرح بلماضي، اليوم الخميس، من جامعة الجزائر (3): “عند قبولي تولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني رفقة الطاقم المساعد لي، كان هدفنا منذ البداية هو حصد الألقاب للجزائر”.

كما أضاف: “لم نكن نريد أن نكون ضمن قائمة المدربين الذين سجلوا نتائج سلبية مع المنتخب الوطني، على غرار غوركيف، ألكاراز، ماجر وليكنس، وغيرهم”.

وتابع جمال بلماضي: “كان علينا أخذ الوقت الكافي للقيام بتحليل وضعية المنتخب الوطني، سعيا منا في ايجاد أجوبة لأسباب الاخفاقات السابقة، قبل مباشرتنا العمل على معالجتها”.