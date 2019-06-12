بلماضي: “كان يجب علينا اللعب في هذه الظروف المناخية”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي” أنه كان يتوجب عليهم مواجهة “بورندي” في مثل هذه الظروف المناخية في الدوحة القطرية.

حيث كانت الحرارة كبيرة ونسبة الرطوبة عالية نوعا ما وهو مناخ شبيه لمناخ “القاهرة” أين ستجرى فعاليات كأس إفريقيا.

وقال “بلماضي” عقب نهاية المباراة: “اللاعبون سعداء بالمرور بمرحلة مثل هذه في ظل تواجدهم في نفس الظروف التي يمكن أن تكون في نهائيات كأس إفريقيا”.

وأضاف: “اللاعبون أخبروني أن المباراة الأولى في كأس إفريقيا كانت تشكل صدمة من ناحية الأجواء المناخية، واللعب في الدوحة كان خيارا مناسبا”.