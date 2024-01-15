بلماضي :”كرة القدم عاقبتنا لكن سنرفع رؤوسنا في قادم المباريات”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي جاهزيته ولاعبيه للعمل بشكل جدي في قادم التدريبات قصد الفوز بالمباراة القادمة من الكان.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “سنعمل ما في وسعنا ورفع رؤوسنا في قادم المباريات، كنا نستحق نتيجة أفضل رغم أننا توقعنا صعوبة اللقاء أمام منافس يدافع بشكل جيد”.

وتطرق جمال بلماضي للحديث عن مستويات بغداد بونجاح “بونجاح قدم مباراة في المستوى، و يتواجد في ديناميكية جيدة، ولهذا منحته الفرصة للعب أساسيا خاصة وانه بدنيا كان جيدا، سليماني هو الآخر جيد رغم انه مر بمرحلة فراغ”.

وختم بلماضي “كرة القدم عاقبتنا ومنتخب أنغولا عرف كيف يستغل فترة ضعفنا”.

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