بلماضي: “كرة القدم نوعان من العمل” !

رفض الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن يلمح عن الخطة التي سيعتمد عليها ضد المنتخب الغامبي يوم 08 سبتمبر المقبل في تصفيات كان 2019.

وقال بلماضي: “لا يمكنني أن أخبركم بالأمور التي تخص الخطة التي سأعتمد عليها، لدي طريقتي في العمل”.

وأضاف: “تعلمون أن يوسف مساكني لديه الموهبة وكان يلعب في الهجوم فقط وقدم موسم كبير في النادي وفي منتخب بلاده”.

وأضاف: “عملت على تغيير مهامه وقام بتسجيل العديد من الأهداف، وقمت بإدخال نزعة دفاعية على طريقة لعبه بالضغط على المنافس”.

وتابع: “كرة القدم نوعان من العمل، واحدة بالكرة والآخرى بدون كرة “.