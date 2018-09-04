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بلماضي: “كرة القدم نوعان من العمل” !

الرياضة
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بلماضي: “كرة القدم نوعان من العمل” !
بقلم أمير بهلول

رفض الناخب الوطني “جمال بلماضي” أن يلمح عن الخطة التي سيعتمد عليها ضد المنتخب الغامبي يوم 08 سبتمبر المقبل في تصفيات كان 2019.

وقال بلماضي: “لا يمكنني أن أخبركم بالأمور التي تخص الخطة التي سأعتمد عليها، لدي طريقتي في العمل”.

وأضاف: “تعلمون أن يوسف مساكني لديه الموهبة وكان يلعب في الهجوم فقط وقدم موسم كبير في النادي وفي منتخب بلاده”.

وأضاف: “عملت على تغيير مهامه وقام بتسجيل العديد من الأهداف، وقمت بإدخال نزعة دفاعية على طريقة لعبه بالضغط على المنافس”.

وتابع: “كرة القدم نوعان من العمل، واحدة بالكرة والآخرى بدون كرة “.


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