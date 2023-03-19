بلماضي: “كل الجدد رفضوا فرنسا من أجل الجزائر”

أشاد الناخب الوطني، جمال بلماضي، في ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الأحد، تحسبا لمواجهتي النيجر، بخطوة اللاعبين الشبان، الذين اختاروا تمثيل الخضر في الفترة الحالية.

وأكد بلماضي، أن جميع الجدد رفضوا دعوات المنتخب الأولمبي الفرنسي، من أجل تلبية نداء الجزائر، مضيفا: “هذا لم يحدث مند عهد لاعبي جبهة التحرير الوطني”.

وواصل الناخب الوطني، الثناء على قرارات لاعبيه الجدد، مضيفا: “هؤلاء جاؤوا إلى المنتخب الوطني حبا في الجزائر والألوان الوطنية”.

كما أبرز بلماضي، بأنه يشعر بمسؤولية كبيرة اتجاه هؤلاء اللاعبين الشبان، بعد قرارهم بتمثيل الخضر بدلا من فرنسا.