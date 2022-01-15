بلماضي: “كل المنتخبات تسعى للإطاحة بنا”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، إدراكه لسعي كل المنتخبات للإطاحة بالخضر، كونهم أبطال إفريقيا، معتبرا هذا الأمر عادي.

وصرح بلماضي: “نخوض منافسة من مستوى عالي وكل المنتخبات تسعى لتقديم آداء جيد، خاصة في مواجهة بطل إفريقيا الذي لم ينهزم منذ مدة”.

كما أضاف: “أدرك أننا سنواجه مجددا منافس من هذا النوع، بنفس الرغبة في الإطاحة بنا، والخروج بنتيجة ايجابية”.

وتابع جمال بلماضي: “هذا الأمر عادي ومشرف، لكن من جهتنا، نحن أيضا جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز”.