بلماضي: “كنا عائلة واحدة لمدة شهرين وهذا أمر نادر” !

عاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” للحديث عن الطريق الذي خاضه رفقة لاعبي “الخضر” قبل التتويج بكأس إفريقيا في القاهرة”.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي جرت اليوم: “البطولة كانت صعبة للغاية واللاعبون أكدوا على قوتهم في هذه البطولة بالرغم من كل الظروف، خاصة من ناحية الضغط و الانضباط داخل المجموعة”.

وأضاف: “الضغط الإعلامي كان كبيرا بطبيعة الحال حيث كان هناك لاعبين تم انتقادهم بصورة مبالغة”.

وتابع: “هذا الفريق سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين”.

في حين عاد للحديث عن أول مباراة التي مهدت الطريق للتتويج بكأس إفريقيا التي أقيمت في القاهرة.

فقال بلماضي: “بداية الطريق كانت منذ مواجهة الطوغو حيث نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث خارج الجزائر”

وأضاف: “وأيضا كان هناك لاعبين عادوا من بعيد بعد أن كانوا ضمن القائمة السوداء مثل بلايلي وبلعمري”.

وتابع: “وضعنا برنامجا خاصا لكأس إفريقيا، والبعض انتقدنا لماذا اخترنا الدوحة من أجل قيامنا بالتربص”.

في حين ختم كلامه: “كنا مع بعضنا البعض لمدة شهرين ولم يحدث أي شيء سوى الحادثة البسيطة لبلقبلة”.