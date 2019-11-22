“بلماضي”: “كنا نريد أن تكون إنطلاقتنا قوية في تصفيات كان 2021” !

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه طالب من لاعبي الخضر أن تكون انطلاقتهم قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال بلماضي في حوار أجراه مع الإذاعة الوطنية: “كنا نريد أن تكون انطلاقتنا قوية في تصفيات كأس إفريقيا 2021”.

وأضاف: “في بعض الأحيان عندما نتألق في منافسة ما نجد صعوبة في تحقيق انطلاقة قوية مجددا”.

وتابع: “عملنا جيدا خاصة من الناحية النفسية للاعبين، أخذنا العديد من الأمثلة وعملنا بجهد كبير في التدريبات”.

وتابع: “اللاعبون متعطشون لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ومواصلة التألق خاصة خارج الديار”.

وختم كلامه: “الآن لدينا الخبرة في التعامل مع المباريات خاصة خارج الديار”.