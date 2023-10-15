بلماضي: “كنت أسعى منذ مدة لمواجهة منتخب مصر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، بأنه كان يسعى منذ مدة لمواجهة المنتخب المصري، لعدة اعتبارات.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “منذ مدة كنت أريد ملاقات المنتخب المصري، والتنقل إلى القاهرة لمواجهتهم هناك، وتعذر علينا ذلك لعدة أسباب”.
كما أضاف: “مصر أكثر المنتخبات تتويجا على الصعيد الإفريقي، وهو دائما منتخب قوي ومتماسك حتى لو مر بفترات من الفراغ”.
وتابع جمال بلماضي: “منتخب مصر يملك لاعبين بجودة عالية، ومتعودون على الضغك في المباريات الكبيرة كما يملكون جمهور كبير”.
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