بلماضي: “كنت أسعى منذ مدة لمواجهة منتخب مصر”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، بأنه كان يسعى منذ مدة لمواجهة المنتخب المصري، لعدة اعتبارات.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “منذ مدة كنت أريد ملاقات المنتخب المصري، والتنقل إلى القاهرة لمواجهتهم هناك، وتعذر علينا ذلك لعدة أسباب”.

كما أضاف: “مصر أكثر المنتخبات تتويجا على الصعيد الإفريقي، وهو دائما منتخب قوي ومتماسك حتى لو مر بفترات من الفراغ”.

وتابع جمال بلماضي: “منتخب مصر يملك لاعبين بجودة عالية، ومتعودون على الضغك في المباريات الكبيرة كما يملكون جمهور كبير”.