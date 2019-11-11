بلماضي: ” كنت بعيدا عن البيت مسافة ثلاث دقائق فقط ولم أر أطفالي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن حجم التضحيات التي قام بها خلال فترة التحضيرات التي سبقت نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

” تربصنا في قطر وكان الفندق بعيدا على البيت مسافة ثلاثة دقائق فقط، إلا أنني لم أر أطفالي سوى مرتين”

وأضاف:” خلال هذا التربص رافقت إبني لأداء صلاة الجمعة، والمرة الثانيةإغتنمت فرصة تسريح اللاعبين”.

وأضاف: “لم أر أطفالي وأنا متواجد على بعد ثلاث دقائق، وقلت أننا أتينا من أجل التحضير ، واللاعبين “ما جاوش” مع عائلاتهم وعلينا أن نضحي جميعا”