بلماضي :”كونوا عاقلين ويجب تفادي الكلام الفارغ”

ردّ الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقته الخاصة على الانتقادات الكبيرة بشأن تشكيلته التي اعتمد عليها والمطالبة بتغييرات جذرية.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة ” من حق الجميع ينتقد لكن يجب أن يرى مستويات المنتخبات الأخرى وخاصة التي تأهلت إلى كأس إفريقيا. مثلا في بلادنا اللاعب عندما يفوق سن 30 يقولون عنه انتهى”.

كما أضاف بلماضي “يجب التعرّف على المنتخبات القوية بشكل أكثر، نسعى لإعطاء فرصة للجمهور الجزائري من أجل الفرحة”.

وأردف “كونوا عاقلين، وتجنبوا الكلام العشوائي والفارغ، مثل أسمع كلام كثير فيما يخص ضخ دماء جديدة، مثل المهاجم أناتوف وأمور أخرى”.

وختم الكوتش جمال بلماضي عن الانتقادات “يجب التعقّل فيما يخص تغيير التشكيلة، لا أستطيع تغيير التشكيلة بشكل كبير جدا”

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